Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Врач назвал самые «коронавирусные» виды транспорта ● Число привитых от коронавируса в Севастополе превысило 50 тысяч человек ● Коронавирус в Севастополе: сводка за сутки ● В Крыму 99 новых заражений за сутки ● В Севастополе ужесточили правила въезда в город
Британский штамм коронавируса уже в Крыму
фото © pixabay.com
В Крыму выявлен первый случай заболевания британским штаммом новой коронавирусной инфекции.
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на руководителя межрегионального управления Роспотребнадзора по республике Крым и Севастополю Наталью Пеньковскую.
«В Крыму есть лабораторно подтвержденный завоз британского штамма. Он был выявлен в результате лабораторных исследований, клинических признаков заболевания не было выявлено», – сказала глава ведомства.
По словам Пеньковской, Роспотребнадзор контролирует ситуацию с прилетом граждан из Великобритании. Такие лица должны находиться в режиме самоизоляции, список по их прилету передается в МВД для контроля.
«Их немного, сегодня под наблюдением один человек. Вернувшиеся из Великобритании крымчане не заболели, мы выявляем британский штамм у тех людей, которые не имели клинических проявлений. То есть они проходят здесь исследования, и по ним проводится комплекс мероприятий», - пояснила она.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что в России на сегодняшний день выявлено британского штамма, около 20 - южноафриканского.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
Ранее Новости Крыма сообщали:
Коронавирус в Севастополе: сводка за сутки. За прошедшие сутки в Севастополе коронавирусом заразились 24 человека, умерли два пациента, сообщила пресс-служба правительства города.
В Крыму 99 новых заражений за сутки. За 30 апреля на территории Республики Крым зарегистрировано 99 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 5 случаев с бессимптомным течением заболевания.
97 случаев коронавируса выявили в Крыму за сутки. За 29 апреля на территории Республики Крым подтверждено 97 новых случаев коронавирусной инфекции.
Жители Крыма перестали носить маски, а заболеваемость ковидом растет. Многочисленные нарушения масочного режима при отсутствии коллективного иммунитета послужили причиной роста заболеваемости коронавирусом в Крыму.
Ищут холеру и ковид: в Крыму начали проверять морскую воду
С 1 мая специалисты приступили к проверке морской воды в Крыму на наличие холерного вибриона и новой коронавирусной инфекции.
Британский штамм коронавируса уже в Крыму
В Крыму выявлен первый случай заболевания британским штаммом новой коронавирусной инфекции.
«Отыграли назад»: в мае круглосуточной воды в Ялте не будет
Ялтинцы и гости региона в мае будут получать воду с 6.00 до полуночи, а с 1 июня круглосуточно.
Еще один праздник: в Крыму выходные продолжатся и после 10 мая
В мае в Крыму количество выходных составит 15 дней.
28 апреля
Появилось видео момента смертельного ДТП со скорой на ЮБКвидео
28 апреля
Какой сегодня праздник 1 мая фото
Сегодня, 1 мая 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.