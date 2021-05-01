Британский штамм коронавируса уже в Крыму

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В Крыму выявлен первый случай заболевания британским штаммом новой коронавирусной инфекции.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на руководителя межрегионального управления Роспотребнадзора по республике Крым и Севастополю Наталью Пеньковскую.

«В Крыму есть лабораторно подтвержденный завоз британского штамма. Он был выявлен в результате лабораторных исследований, клинических признаков заболевания не было выявлено», – сказала глава ведомства.

По словам Пеньковской, Роспотребнадзор контролирует ситуацию с прилетом граждан из Великобритании. Такие лица должны находиться в режиме самоизоляции, список по их прилету передается в МВД для контроля.

«Их немного, сегодня под наблюдением один человек. Вернувшиеся из Великобритании крымчане не заболели, мы выявляем британский штамм у тех людей, которые не имели клинических проявлений. То есть они проходят здесь исследования, и по ним проводится комплекс мероприятий», - пояснила она.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что в России на сегодняшний день выявлено британского штамма, около 20 - южноафриканского.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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