Происшествия
Банда грабителей и вымогателей из Симферополя получила сроки в колонии
Суд признал троих мужчин виновными в разбое и приговорил их к 10, 9,5 и 8,5 годам лишения свободы.
Один из подсудимых будет отбывать срок в колонии особо строго режима, а двое других – в обычной колонии, рассказали в пресс-службе Прокуратуры РК.
В декабре 2019 года группа злоумышленников ворвалась в один из гаражей крымской столицы. Там они избили молодых людей и, угрожая ножом, потребовали передать им мобильные телефоны, деньги и другие ценности на общую сумму свыше 135 тысяч рублей.
Затем подсудимые вывезли двоих молодых людей в пустынное место недалеко от симферопольского авторынка, где продолжили угрожать, вымогая деньги.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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