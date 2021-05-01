Банда грабителей и вымогателей из Симферополя получила сроки в колонии

Суд признал троих мужчин виновными в разбое и приговорил их к 10, 9,5 и 8,5 годам лишения свободы.

Один из подсудимых будет отбывать срок в колонии особо строго режима, а двое других – в обычной колонии, рассказали в пресс-службе Прокуратуры РК.

В декабре 2019 года группа злоумышленников ворвалась в один из гаражей крымской столицы. Там они избили молодых людей и, угрожая ножом, потребовали передать им мобильные телефоны, деньги и другие ценности на общую сумму свыше 135 тысяч рублей.

Затем подсудимые вывезли двоих молодых людей в пустынное место недалеко от симферопольского авторынка, где продолжили угрожать, вымогая деньги.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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