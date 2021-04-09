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Врач в Крыму призвал не ставить себе диагнозы по интернету
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Доверять статьям на медицинские темы в интернете не стоит, правильнее будет обратиться к специалисту, если что-то беспокоит.
Об этом предупредил профессор кафедры лечебной физкультуры Медакадемии КФУ им. В.И. Вернадского Юрий Бобрик на пресс-конференции в международном мультимедийном пресс-центре МИА «Россия сегодня» в Симферополе.
«Интернет – это недостоверный источник, в котором очень часто публикуется фейковая информация. Если возникают какие-то проблемы со здоровьем, то нужно обращаться к специалистам», - подчеркнул он.
Как отметил Бобрик, периодически люди, склонные к тревожности, читают различные форумы или медицинские справочники, находя у себя все симптомы страшного заболевания.
«У нас есть разного профиля специалисты, в том числе и те, которые занимаются проблемами, связанными с психосоматическим здоровьем. Это психотерапевты. Хотя, мне кажется, что в любом случае правильнее будет перестраховаться и пойти к врачу, если вас что-то тревожит», - сказал специалист.
Обращать внимание на состояние своего здоровья нужно каждый день, начиная с пробуждения. Это и зарядка, и водные процедуры, и, конечно, здоровый образ жизни, заключил эксперт.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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