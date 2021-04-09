Водолазы начали обследование акватории Крыма к курортному сезону

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Спасатели-водолазы приступили к ежегодному обследованию акватории полуострова перед началом курортного сезона.

Об этом сообщили в пресс-службе МЧС Республики Крым.

«Три спасателя-водолаза Алуштинского аварийно-спасательного отряда ГКУ РК «КРЫМ-СПАС» провели водолазное обследование и очистку дна акватории частного пляжа в Алуште. Во время работы со дна моря были извлечены небольшие фрагменты металлических конструкций, которые представляют потенциальную опасность», — рассказали в МЧС.

Спасатели очистили акваторию на расстояние до 20 метров от уреза воды и на глубину до 2 метров. Общая площадь обследованной территории составила 4000 квадратных метров.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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