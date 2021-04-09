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Власть

Власти Украины пообещали не депортировать россян из Крыма

18:59 пятница, 9 апреля 2021
Власти Украины пообещали не депортировать россян из Крыма

фото © Новости Крыма

Украинская власть не будет депортировать из Крыма россиян, которых переселили на полуостров.

Об этом в интервью изданию «Левый берег» сообщил замглавы Офиса президента Украины Игорь Жовква.

«Мы точно не можем нарушать права этих людей, как не можем нарушать и международные конвенции, касающиеся гуманитарного права. Насильственной депортации быть не может. Если это произойдет, нам мир скажет, что мы такие же, как россияне. Этого допустить нельзя», – сказал Жовква.

Он отметил, что «есть немало тех, кто готов вернуться в свои крымские дома после освобождения полуострова».

«И это не только крымские татары: из Крыма бежали на контролируемую Украиной территорию люди разных национальностей. Думаю, что по этому поводу нужно уже сейчас консультироваться, в том числе и с международными гуманитарными организациями. Я поднял этот вопрос во время встречи с профильным комиссаром Совета Европы по правам человека Дуней Миятович», – сказал Жовква.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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