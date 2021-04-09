Власть
Власти сообщают, что движение по «Тавриде» полностью возобновлено
На Президентской трассе устранили последствия обвала грунта.
Об этом сообщает пресс-служба «ВАД».
По данным пресс-службы, на участке строительства седьмого этапа трассы «Таврида» подрядная организация АО «ВАД» устранила последствия обвала грунта. Движение машин на Президентской дороге и части седьмого этапа трассы «Таврида» возобновлено, все ограничения сняты.
Как ранее сообщалось, на участке Севастополь–Инкерман, где ведутся работы по строительству восьмого этапа трассы «Таврида» 8 апреля произошел обвал грунта.
Движение транспорта временно было перекрыто. Восстановительные работы велись в течение суток, в них принимали участие 15 единиц техники и 20 дорожников.
По данным специалистов «ВАД», обвал грунта произошел из-за обильных осадков, предугадать эту ситуацию было невозможно.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
Ранее Новости Крыма сообщали:
Движение по севастопольскому участку «Тавриды» возобновится 9 апреля. Движение автотранспорта по закрытому из-за обвала грунта седьмому участку федеральной трассы «Тавриды» и Президентской дороге будет восстановлено 9 апреля.
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