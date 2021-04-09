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Власть

Власти сообщают, что движение по «Тавриде» полностью возобновлено

14:37 пятница, 9 апреля 2021

На Президентской трассе устранили последствия обвала грунта.

Об этом сообщает пресс-служба «ВАД». 

По данным пресс-службы, на участке строительства седьмого этапа трассы «Таврида» подрядная организация АО «ВАД» устранила последствия обвала грунта. Движение машин на Президентской дороге и части седьмого этапа трассы «Таврида» возобновлено, все ограничения сняты.

Как ранее сообщалось, на участке Севастополь–Инкерман, где ведутся работы по строительству восьмого этапа трассы «Таврида» 8 апреля произошел обвал грунта.

Движение транспорта временно было перекрыто. Восстановительные работы велись в течение суток, в них принимали участие 15 единиц техники и 20 дорожников.

По данным специалистов «ВАД», обвал грунта произошел из-за обильных осадков, предугадать эту ситуацию было невозможно.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

Движение по севастопольскому участку «Тавриды» возобновится 9 апреля. Движение автотранспорта по закрытому из-за обвала грунта седьмому участку федеральной трассы «Тавриды» и Президентской дороге будет восстановлено 9 апреля.

Власти решили усилить контроль за автобусными маршрутами в Крыму. Министерство транспорта Республики Крым и администрация Чистенского сельского поселения Симферопольского района взяли на контроль вопросы организации автобусного сообщения между населенными пунктами Чистенькое, Трудолюбово, Трехпрудное, Левадки, Камышинка и городом Симферополь.

На трассе «Таврида» в Крыму произошел обвал, она закрыта. Седьмой и строящийся восьмой этап трассы «Таврида», а также прилегающая к ней Президентская дорога закрыты для проезда из-за оползня.

Севастополь снова пересмотрит проект железной дороги в Инкермане. Строительство железнодорожной ветки в Севастополе в обход Свято-Климентовского мужского монастыря в Инкермане снова осталось без проекта.

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