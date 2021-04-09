Власти Севастополя объявили о возобновлении общегородских зарядок

В Севастополе возобновляют общегородские зарядки на открытом воздухе, физкультурно-досуговое мероприятие будут проходить до конца октября.

Об этом сообщила пресс-служба правительства города.

Зарядки будут проходить по средам и субботам с 7:00 до 8:00 на шести площадках: в парке в Балаклаве (остановка «Оболонь»), на территории парка Победы, в парке им. Анны Ахматовой, в сквере 60-летия СССР на проспекте Генерала Острякова, на территории городского пляжа «Хрустальный» и в парке «Учкуевка». На последних двух площадках зарядки будут проводиться только летом.

В программу включены: комплекс общеукрепляющих упражнений (утренней гимнастики), танцевальная аэробика, разработанные с учетом возрастных особенностей организма и степени подготовленности участников мероприятия, а также консультации населения по вопросам физической культуры и ведения здорового образа жизни.

Мероприятия проходят в рамках регионального проекта «Спорт – норма жизни».

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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