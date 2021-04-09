Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 76.7
воздух +8
море +9

Власть

Власти Севастополя объявили о возобновлении общегородских зарядок

В Севастополе возобновляют общегородские зарядки на открытом воздухе, физкультурно-досуговое мероприятие будут проходить до конца октября.

Об этом сообщила пресс-служба правительства города.

Зарядки будут проходить по средам и субботам с 7:00 до 8:00 на шести площадках: в парке в Балаклаве (остановка «Оболонь»), на территории парка Победы, в парке им. Анны Ахматовой, в сквере 60-летия СССР на проспекте Генерала Острякова, на территории городского пляжа «Хрустальный» и в парке «Учкуевка». На последних двух площадках зарядки будут проводиться только летом.

В программу включены: комплекс общеукрепляющих упражнений (утренней гимнастики), танцевальная аэробика, разработанные с учетом возрастных особенностей организма и степени подготовленности участников мероприятия, а также консультации населения по вопросам физической культуры и ведения здорового образа жизни.

Мероприятия проходят в рамках регионального проекта «Спорт – норма жизни».

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Крыму впервые пройдут соревнования по воздушному биатлону на аэростатах. С 20 по 25 апреля на Белой Скале в Белогорском районе Крыма пройдет встреча воздухоплавателей «Крымские просторы».

В Крыму впервые состоится «Бал в Цветущих садах». 18 апреля в Севастопольском районе впервые состоится Бал в Цветущих садах.

Какой сегодня праздник 8 апреля. Сегодня, 8 апреля 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

Какой сегодня праздник 7 апреля. Сегодня, 7 апреля 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

Происшествия
Ребенок-инвалид получил перелом позвоночника в севастопольской школе

Ребенок-инвалид получил перелом позвоночника в севастопольской школе

Следователи проводят проверку по факту получения травм 14-летним воспитанником севастопольской школы-интерната.

Власть
В ФСБ заявили, что «предотвратили теракт в школе Симферополя»

В ФСБ заявили, что «предотвратили теракт в школе Симферополя»

В ФСБ заявили, что сотрудники ведомства «задержали двух исламистов, которые планировали теракт в одном из образовательных учреждений Симферополя».

Коронавирус в Крыму
Стабильность: в Крыму количество новых заражений не меняется уже неделю

Стабильность: в Крыму количество новых заражений не меняется уже неделю

За 8 апреля на территории Республики Крым зарегистрировано 89 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 6 случаев с бессимптомным течением заболевания.

Власть
По безводному Крыму потекли мусорные реки

По безводному Крыму потекли мусорные реки фото

Русло речки Славянки, притока Салгира, забито строительным и бытовым мусором.

Поиск в новостях Крыма

© 2021 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации