Власти Крыма пытаются подстегнуть интерес туристов, пугая отсутствием мест в отелях

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Власти Крыма пытаются подстегнуть интерес туристов, пугая тем, что места в отелях могут закончиться.

С подобным заявлением в очередной раз выступил председатель комитета крымского парламента по туризму, курортам и спорту Алексей Черняк, говоря о майских праздниках: «Большинство отелей забронированы целиком, но места еще есть», – сказал он, советуя туристам поторопиться.

В целом, по его словам, места размещения уже загружены на 90%.

Подстегивают ли заявления Черняка туристический спрос, неизвестно, но, похоже, на них реагируют отельеры: стоимость размещения на майские праздники поднялась на 15% – 30%.

Похожая ситуация, кстати, складывалась и перед новогодними каникулами: Черняк весь декабрь так же заявлял о практически полностью забронированных отелях и утверждал, что, исходя из бронирования, в Крыму ждут до 500 тысяч туристов. Приехали 239 тысяч.

Сейчас Черняк прогнозирует, что в текущем году Крым посетят не менее 8 млн человек, а вообще поставлена задача принять 10 млн отдыхающих и потом, удерживая эту планку, увеличивая число мест размещения. Но проблема в том, что полуостров не в состоянии принять столько человек. И дело не только в том, туристическая инфраструктура не рассчитана на такой поток (даже при 6 официальных миллионах и крымчане, и отдыхающие жалуются на ужасную тесноту – на пляжах и в парках яблоку негде упасть, в музея и заведениях общепита дикие очереди и так далее). В Крыму просто не хватит воды, тем более что грядущее лето обещает быть не менее засушливым, чем предыдущее.

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