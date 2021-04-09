В Ялте в этом году могут начать подготовку к реконструкции Царской тропы

Власти Ялты предусмотрели в местном бюджете почти 4 млн рублей на подготовку к реконструкции Солнечной (Царской) тропы.

Соответствующие дополнения внесены в основной финансовый документ муниципального образования на очередной сессии городского совета.

«Наконец выделяем дополнительные средства департаменту архитектуры и градостроительства на старт работ с Солнечной тропой», – сообщила на своей странице в социальных сетях глава администрации Янина Павленко.

По ее словам, городские власти получают «массу справедливых жалоб» на состояние тропы, которую также называют Царской. При этом Павленко отметила, что этот знаменитый на весь мир объект до сих пор не был кадастрирован. И только сейчас в муниципальном бюджете на разработку проектов планировки и межевания территории линейного объекта «Реконструкция пешеходной дороги «Солнечная тропа» было предусмотрено 3 989 363 рубля.

«А как можно отремонтировать то, чего нет по документам, а, значит, не существует? Теперь наша задача – сформировать единую Солнечную тропу, поставить ее на кадастровый учет и приступать к проекту реконструкции», – отметила глава администрации.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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