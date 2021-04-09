Власть
В Симферополе пообещали увеличивать площадь городских зеленых зон
Глава администрации Симферополя Валентин Демидов считает необходимым увеличить площадь зеленых зон города.
Об этом он написал на своей странице в Facebook.
«Сегодня с председателем комитета Государственного совета Республики Крым по экологии и природным ресурсам Шаповаловым Георгием Анатольевичем обсудили ряд актуальных вопросов. Основной темой стало сохранение зеленых насаждений и увеличение площади зеленых зон в городе. Полностью поддерживаю данную инициативу, считаю это направление одним из ключевых в своей работе», – написал Демидов.
Он добавил, что по этому направлению намерен сотрудничать со специалистами Крымского федерального университета.
Накануне Симферопольский городской совет назначил Демидова главой администрации крымской столицы. За него проголосовали единогласно все 32 депутата, присутствовавших в сессионном зале. Демидов стал пятым главой администрации.
В комментарии журналистам Демидов обозначил основные направления своей деятельности на новой должности. Это, в частности, решение проблем санитарной очистки города, повышение качества благоустройства и визуальной привлекательности крымской столицы, а также завершение многочисленных начатых программ.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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