В Крыму поступила «крупнейшая партия вакцины» от коронавируса

фото © www.interfax.ru

Крым минувшей ночью получил 90 тысяч доз вакцины от коронавируса.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил министр здравоохранения республики Александр Остапенко.

«Рад сообщить, что сегодня ночью в Крым поступило 90000 доз вакцины против новой коронавирусной инфекции, препарат «Гам-Ковид-Вак» («Спутник V»), – написал Остапенко. – Это самая крупная за все время партия вакцины, которая позволит полностью удовлетворить текущую потребность по всем видам записи».

Сейчас партия находится на складе госпредприятия «Крым-Фармация» и в ближайшее время будет распределена по медучреждениям республики.

С начала прививочной кампании в регион поступило 198032 дозы вакцины. «Первый этап вакцинации на сегодняшний день прошли 82763 жителя республики, второй – 57784», – заключил Остапенко.

Вакцинация целевых групп от коронавируса началась в регионе в середине декабря 2020 года. Массовая вакцинация всего населения началась 18 января.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

Ранее Новости Крыма сообщали:

Стабильность: в Крыму количество новых заражений не меняется уже неделю. За 8 апреля на территории Республики Крым зарегистрировано 89 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 6 случаев с бессимптомным течением заболевания.

Число ежедневных заражений в Крыму приближается к сотне. За 7 апреля на территории Республики Крым подтвержден 91 новый случай коронавирусной инфекции.

В Крыму снова рост заболеваемости ОРВИ. За неделю специалисты зафиксировали превышение уровня заболеваемости ОРВИ в городах республики.

Крыму не хватает почти тысячи врачей. Системе здравоохранения Крыма не хватает почти тысячи врачей.