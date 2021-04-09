Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Стабильность: в Крыму количество новых заражений не меняется уже неделю ● Число ежедневных заражений в Крыму приближается к сотне ● «Третья волна»: в Крыму уже 100 пациентов находятся в тяжелом состоянии ● 88 случаев коронавируса выявили в Крыму за сутки ● Коронавирус в Крыму: данные за сутки
В Крыму поступила «крупнейшая партия вакцины» от коронавируса
фото © www.interfax.ru
Крым минувшей ночью получил 90 тысяч доз вакцины от коронавируса.
Об этом на своей странице в Facebook сообщил министр здравоохранения республики Александр Остапенко.
«Рад сообщить, что сегодня ночью в Крым поступило 90000 доз вакцины против новой коронавирусной инфекции, препарат «Гам-Ковид-Вак» («Спутник V»), – написал Остапенко. – Это самая крупная за все время партия вакцины, которая позволит полностью удовлетворить текущую потребность по всем видам записи».
Сейчас партия находится на складе госпредприятия «Крым-Фармация» и в ближайшее время будет распределена по медучреждениям республики.
С начала прививочной кампании в регион поступило 198032 дозы вакцины. «Первый этап вакцинации на сегодняшний день прошли 82763 жителя республики, второй – 57784», – заключил Остапенко.
Вакцинация целевых групп от коронавируса началась в регионе в середине декабря 2020 года. Массовая вакцинация всего населения началась 18 января.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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