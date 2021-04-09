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Происшествия

В Крыму изъяли партию суррогатного алкоголя

Полицейские задержали двух жителей Первомайского района Крыма, которые незаконно производили и продавали суррогатный алкоголь.

Об этом сообщила пресс-служба МВД по Республике Крым.

«Оперативники задержали двух местных жителей, причастных к кустарному изготовлению алкогольного суррогата. Установлено, что двое мужчин на территории частного домовладения в составе группы лиц по предварительному сговору осуществляли незаконное изготовление, хранение и сбыт контрафактной продукции», – говорится в сообщении.

Полицейские выяснили, что суррогат продавали местным жителям. «В результате оперативно-разыскных мероприятий, проведенных в домовладении одного из злоумышленников, из незаконного оборота изъято 30 литров спиртосодержащей жидкости. По результатам экспертизы продукция признана опасной для жизни и здоровья», – уточнили в МВД.

Материалы, собранные сотрудниками полиции, переданы в следственные органы главного следуправления СК России по Республике Крым и Севастополю.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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