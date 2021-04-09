В Керчи суд вынес приговор мошеннику-строителю

На протяжении почти трех лет мошенник обещал жителям Керчи и Ленинского района выполнить ремонт или благоустройство, исчезая с деньгами.

Об этом рассказали в пресс-службе Прокуратуры РК.

«В ряде случаев подсудимый рассказывал о сложных жизненных ситуациях, в которых якобы оказался он либо члены его семьи. Пользуясь доверием потерпевших, мужчина похищал принадлежащие им деньги», — рассказали в пресс-службе.

Также подсудимый завладел банковской картой одной из жительниц Керчи, со счета которой похитил все деньги. Всего за период своей преступной деятельности злоумышленник наворовал более 770 тысяч рублей.

С учетом позиции государственного обвинителя мужчина был признан виновным и приговорен к 4 годам лишения свободы. Отбывать наказание он будет в колонии общего режима.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

Ранее Новости Крыма сообщали:

Севастополец получил 10 лет колонии за попытку изнасилования несовершеннолетней. Прокуратура города Севастополя доказала в суде вину 40-летнего местного жителя, который покушался на изнасилование несовершеннолетней.

Приговор за смерть известного диджея в Крыму оказался слишком мягким. Семья погибшего в Крыму диджея Basic (Сергей Бабин) возмущена решением суда, приговорившего обвиняемого в его смерти к шести месяцам лишения свободы.

Суд арестовал на два месяца начальника СУ УМВД по Симферополю. Киевский районный суд крымской столицы избрал меру пресечения задержанному начальнику следственного управления УМВД по Симферополю Никите Мельникову, который подозревается в получении взятки.

В Крыму из-за разобранных автобусов возбудили уголовные дела. Следственный комитет возбудил уголовные дела по факту разукомплектования пассажирских автобусов муниципального предприятия «Горавтотранс».