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В ФСБ заявили, что «предотвратили теракт в школе Симферополя»
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В ФСБ заявили, что сотрудники ведомства «задержали двух исламистов, которые планировали теракт в одном из образовательных учреждений Симферополя».
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ.
«Предотвращен террористический акт в Республике Крым... Задержаны двое граждан России, 1992 и 1999 годов рождения, являющихся сторонниками запрещенной в РФ международной террористической организации «Хайят Тахрир аш-Шам«*, - сообщают силовики.
«Во время террористической атаки задержанные планировали использовать самодельные взрывные устройства (СВУ)», заявили в пресс-службе.
По данным, предоставленным ФСБ, «после совершения нападения исламисты планировали через Украину выехать в Турцию и Сирию, и в дальнейшем вступить в ряды террористических организаций».
Во время обысков у задержанных нашли взрывчатые вещества и другие элементы для СВУ, а также инструкции, «переписку и голосовые чаты с эмиссарами террористов».
Личность задержанных не разглашается в интересах следствия, уголовное дело пока возбуждено по статьям об изготовлении бомб, пропаганде и содействии терроризму, решается вопрос о возбуждении дела о подготовке теракта.
В тексте использованы материалы: Крым.реалии
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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В ФСБ заявили, что «предотвратили теракт в школе Симферополя»
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