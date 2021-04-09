В ФСБ заявили, что «предотвратили теракт в школе Симферополя»

фото © rg.ru

В ФСБ заявили, что сотрудники ведомства «задержали двух исламистов, которые планировали теракт в одном из образовательных учреждений Симферополя».

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ.

«Предотвращен террористический акт в Республике Крым... Задержаны двое граждан России, 1992 и 1999 годов рождения, являющихся сторонниками запрещенной в РФ международной террористической организации «Хайят Тахрир аш-Шам«*, - сообщают силовики.

«Во время террористической атаки задержанные планировали использовать самодельные взрывные устройства (СВУ)», заявили в пресс-службе.

По данным, предоставленным ФСБ, «после совершения нападения исламисты планировали через Украину выехать в Турцию и Сирию, и в дальнейшем вступить в ряды террористических организаций».

Во время обысков у задержанных нашли взрывчатые вещества и другие элементы для СВУ, а также инструкции, «переписку и голосовые чаты с эмиссарами террористов».

Личность задержанных не разглашается в интересах следствия, уголовное дело пока возбуждено по статьям об изготовлении бомб, пропаганде и содействии терроризму, решается вопрос о возбуждении дела о подготовке теракта.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Керчи суд вынес приговор мошеннику-строителю. На протяжении почти трех лет мошенник обещал жителям Керчи и Ленинского района выполнить ремонт или благоустройство, исчезая с деньгами.

Украинцу не дали вывезти из Крыма два журнала. Таможенники в пункте пропуска «Армянск» не допустили вывоз за пределы Крыма двух художественно-литературных журналов, изданных в 1912 и 1913 годах.

Севастополец получил 10 лет колонии за попытку изнасилования несовершеннолетней. Прокуратура города Севастополя доказала в суде вину 40-летнего местного жителя, который покушался на изнасилование несовершеннолетней.

Приговор за смерть известного диджея в Крыму оказался слишком мягким. Семья погибшего в Крыму диджея Basic (Сергей Бабин) возмущена решением суда, приговорившего обвиняемого в его смерти к шести месяцам лишения свободы.