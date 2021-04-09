В Евпатории вынесли приговор обвиняемым в сбыте фальшивых рублей

Евпаторийский городской суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 30-летнего жителя Красноперекопска и 39-летней жительницы Евпатории.

Об этом сообщает прокуратура Крыма.

По данным ведомства, в январе 2020 года житель Красноперекопска совместно с иным лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, создал организованную группу с целью приобретения поддельных банковских билетов Центрального банка России достоинством 5 тысяч рублей и их дальнейшего сбыта в населенных пунктах полуострова. Поддельная валюта была приобретена через интернет.

Сообщается, что в марте прошлого года к деятельности организованной группы присоединилась 39-летняя жительница Евпатории.

«В мае прошлого года злоумышленники сбыли 16 поддельных купюр номиналом 5 тысяч рублей, 25 купюр были обнаружены и изъяты сотрудниками полиции», – говорится в сообщении.

Суд назначил жителю Красноперекопска наказание в виде 7 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Жительницу Евпатории приговорили к 4 годам лишения свободы. Наказание женщине назначено условно с испытательным сроком на 4 года.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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