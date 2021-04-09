В Евпатории под колесами легкового автомобиля погибла женщина

Сотрудники полиции в Евпатории проводят проверку по факту ДТП, в котором погибла женщина-пешеход.

Трагедия случилась 8 апреля в 8:30.

25-летняя водитель автомобиля Nissan Smart, двигаясь по ул. Чапаева, на нерегулируемом пешеходном переходе сбила женщину, 1951 года рождения, которая переходила проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП пешеход получила телесные повреждения, несовместимые с жизнью, — сообщили в ГИБДД.

Проводится проверка, по итогам которой будут приняты решения в соответствии с действующим законодательством.

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