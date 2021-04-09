Происшествия
В Евпатории под колесами легкового автомобиля погибла женщина
Сотрудники полиции в Евпатории проводят проверку по факту ДТП, в котором погибла женщина-пешеход.
Трагедия случилась 8 апреля в 8:30.
25-летняя водитель автомобиля Nissan Smart, двигаясь по ул. Чапаева, на нерегулируемом пешеходном переходе сбила женщину, 1951 года рождения, которая переходила проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП пешеход получила телесные повреждения, несовместимые с жизнью, — сообщили в ГИБДД.
Проводится проверка, по итогам которой будут приняты решения в соответствии с действующим законодательством.
Ранее Новости Крыма сообщали:
Ребенок-инвалид получил перелом позвоночника в севастопольской школе. Следователи проводят проверку по факту получения травм 14-летним воспитанником севастопольской школы-интерната.
В Крыму горит дельфинарий. На западе Крыма загорелся дельфинарий.
В Керчи на женщину с годовалым ребенком упало дерево. Правоохранители проводят проверку по факту падения дерева, которое едва не травмировало керчанку с годовалым ребенком.
Крымчанин по ошибке сжег чужой автомобиль. В дежурную часть полиции Симферопольского района поступило сообщение от жителя с. Новоселовка по факту возгорания его автомобиля, сообщили в пресс-службе МВД по Республике Крым.
Какую погоду принесет в Крым «циклонический вихрь»
Погода в предстоящие выходные в Крыму будет мрачной и дождливой, а столбики термометров не приблизятся к показателям климатической нормы.
Крымчанин продавал водопроводную воду под видом природной
Как установила проверка, свой продукт недобросовестный предприниматель производил путем очистки воды из централизованной системы городского водоснабжения.
Ребенок-инвалид получил перелом позвоночника в севастопольской школе
Следователи проводят проверку по факту получения травм 14-летним воспитанником севастопольской школы-интерната.
На трассе «Таврида» в Крыму произошел обвал, она закрыта
Седьмой и строящийся восьмой этап трассы «Таврида», а также прилегающая к ней Президентская дорога закрыты для проезда из-за оползня.
вчера
Ну, и пусть дорого и опасно: власти Крыма продавливают строительство опреснителя в Ялте
Несмотря на предупреждения экспертов и протесты местных жителей, власти Крыма намерена построить первую опреснительную установку в Ялте.