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Власть

В Черном море российские пограничники понарошку освободили судно от террористов

16:36 пятница, 9 апреля 2021
В Черном море российские пограничники понарошку освободили судно от террористов

фото © пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Республике Крым

Сотрудники силовых ведомств Республики Крым и Краснодарского края «освободили от террористов» круизное судно «Дагомыс», вышедшее из порта Сочи.

Такую легенду отработали в рамках антитеррористических учений «Лагуна-2021» в акватории Черного моря, говорится в сообщении пресс-службы Погрануправления ФСБ России по Республике Крым. 

Учения прошли 7-8 апреля неподалеку от порта Сочи. В операции принимали участие не только пограничные управления обоих субъектов, но также региональные МВД, МЧС, подразделения Росгвардии и органы исполнительной власти. В соответствии с легендой силовикам и правоохранителям необходимо было освободить экипаж и пассажиров лайнера, взятых в заложники. 

«Оперативным штабом в короткие сроки дана оценка сложившейся обстановке, спланировано и проведено боевое мероприятие по нейтрализации террористов и освобождению заложников, - отметили в пресс-службе ведомства. – В ходе учения сотрудниками силовых ведомств отработан порядок осуществления первоочередных мер по пресечению террористического акта, проведения контртеррористической операции в территориальном море РФ, проведения боевого мероприятия по нейтрализации злоумышленников и освобождению заложников на захваченном ими судне».

Кроме того ведомства отработали разминирование судна и предотвращение разлива нефтепродуктов в море. Высокую слаженность действий оценил руководитель оперативного штаба.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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