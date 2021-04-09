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Власть

Украинцу не дали вывезти из Крыма два журнала

11:03 пятница, 9 апреля 2021

Таможенники в пункте пропуска «Армянск» не допустили вывоз за пределы Крыма двух художественно-литературных журналов, изданных в 1912 и 1913 годах.

Об этом сообщила пресс-служба Крымской таможни.

«В ходе таможенного контроля транспортного средства, убывающего с территории Российской Федерации, крымские таможенники выявили среди личных вещей гражданина Украины ограниченные к перемещению товары. Среди книг по истории России и мира, которые перемещал киевлянин, сотрудники таможни обнаружили два выпуска художественно-литературных журналов – «Пробуждение» и «Искры», изданных соответственно в 1912 и 1913 годах. Разрешительные документы на вывоз печатных изданий отсутствовали», – говорится в сообщении.

Украинец рассказал, что издания достались ему в наследство от отца. О необходимости письменного декларирования и предоставления разрешительных документов на их вывоз мужчина не знал.

«В настоящее время литературные журналы направлены на экспертизу. Решается вопрос о возбуждении дела об административном правонарушении», – уточнили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что таможенники изъяли на границе саксофон стоимостью около трех тысяч долларов. Музыкальный инструмент таможенники направили на товароведческую экспертизу.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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