Туроператоры рассказали о способах сэкономить на отдыхе в Крыму

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Найти недорогие отели на майские праздники можно даже в Сочи и Крыму, выбирая менее раскрученные места.

Об этом заявили «Известиям» туроператоры.

«В Сочи максимальная загрузка приходится на Центральный район и горный кластер, в то время как в Имеретинской низменности места в отелях еще есть, и цены доступные. В Крыму основной туристический поток приходится на южный берег и район Большой Ялты, а вот на восточном и западном побережье предложений достаточно. В частности, стоит обратить внимание на Керчь», – рассказал генеральный директор туроператора «Алеан» Илья Уманский.

По данным «Алеана», по сравнению с апрелем цены в отелях Сочи и Крыма на майские праздники выросли на 20-30%. Средняя стоимость ночи в отеле среднего ценового сегмента (здесь еще есть места, в отличие от пятизвездочных гостиниц) составляет сейчас от 2,5 тыс до 7 тыс рублей за ночь.

В компании «Интурист» сообщили, что альтернативой Сочи могут стать туры в соседнюю Абхазию – цены там на 20-40% ниже. Въезд для россиян абсолютно свободный — по внутрироссийскому паспорту и без ПЦР-теста.

Кроме того, самостоятельные путешественники пока еще могут сэкономить на авиа- и железнодорожных билетах. По данным сервиса «Туту.ру», на майские праздники отправиться в Крым и Сочи можно даже дешевле, чем в апреле, – на 2-5%. Связано это с тем, что бум продаж придется непосредственно на дни перед праздниками: из-за пандемии большинство туристов опасаются бронировать билеты заранее.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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