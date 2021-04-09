Суд встал на сторону сыровара из Крыма

Суд Белогорского района Крыма отклонил иск Министерства имущества и земельных отношений РК к семейной ферме сыровара Дениса Ваньжи об изъятии 50 гектаров земли, купленной им в 2016 году при переезде на полуостров.

Почти полгода Белогорский районный суд изучал все обстоятельства приобретения земли и ее оформления в собственность. На пятом по счету заседании, которое состоялось 30 марта, суд не нашел нарушений закона со стороны фермера и отказал Минимущества в удовлетворении иска, пишет «Российская газета».

Однако у чиновников есть право его оспорить. Решением суда первой инстанции борьба за собственное хозяйство может не закончиться.

«Мы этот момент не исключаем. Если в течение 30 дней будет подана апелляция, тогда пойдем в Верховный суд», — сказал Денис Ваньжа.

Он также отметил, что аналогичные иски пришли еще нескольким землевладельцам из Крыма.

Как сообщалось, в 2016 году Денис Ваньжа вместе с супругой и четырьмя детьми переехал в Крым. Чтобы купить землю на полуострове, он продал все свое имущество в Екатеринбурге. Фермер начал возделывать свою землю, построил овечью ферму и сыроварню Feodoro, получил грант. Дела пошли в гору.

Отметим, предыдущий владелец взял землю в бессрочное пользование при Украине. Позже он переоформил ее в собственность и получил одобрение министерства, последующую продажу надела там также согласовали.

Однако в конце прошлого года Дениса Ваньжу неожиданно вызвали в суд. Чиновники региональных Госкомрегистра и Минимущества посчитали, что семья фермера владеет землей незаконно, и потребовали вернуть ее в собственность республики.

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