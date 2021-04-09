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Происшествия

Студенты крымского колледжа избили несовершеннолетнюю девушку

Следователи начали проверку по факту избиения 16-летней девушки студентами колледжа в Бахчисарайском районе, видео которого ранее разошлось в соцсетях.

Об этом сообщила старший помощник руководителя главного следуправления СК по Крыму и Севастополю Ольга Постнова.

«Утром 9 апреля текущего года в ходе мониторинга социальных сетей было выявлено видео, на котором группа девушек-подростков избивает, как следует из пояснения, свою одногруппницу. По поручению руководителя Главного следственного управления СК России по Республике Крым и городу Севастополю Владимира Терентьева сотрудники следственного отдела по Бахчисарайскому району незамедлительно подключились к установлению всех обстоятельств происшествия», – сообщила Постнова.

Сообщается, что девушка и ее мать подали заявление в правоохранительные органы. В настоящее время устанавливаются причины конфликта и степень травм, причиненных несовершеннолетней. «Предварительно установлено, что 7 апреля в ходе конфликта с группой студентов девушка получила травмы в виде синяков и ссадин на лице, пояснив, что подобный прессинг произошел также и несколькими днями ранее», – добавила Постнова.

Следователи в ходе проверки дадут и правовую оценку деятельности педагогического состава колледжа в части ведения профилактической работы среди подростков. После этого будет принято процессуальное решение.

В пресс-службе прокуратуры Крыма сообщили, что ведомство также проведет проверку.

«В рамках проверки будет дана оценка деятельности уполномоченных органов и учреждений, их должностных лиц по организации и осуществлению надлежащей работы по профилактике и безнадзорности правонарушений среди несовершеннолетних», – сообщила старший помощник прокурора Дарья Бирюк.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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