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Власть

Сразу не хватило: на завершение стадиона «Авангард» в Ялте добавили 680 млн

15:51 пятница, 9 апреля 2021
Ялта

На завершение строительства стадиона «Авангард» в Ялте дополнительно выделили еще 688,6 миллиона рублей.

Об этом сообщили в главном управлении по реализации национальных проектов в республике (региональный проектный офис).

В целом финансирование национальных проектов для Республики Крым увеличили на 800 миллионов рублей. Об этом на совещании о ходе реализации инфраструктурных проектов в Республике Крым сообщила начальник Главного управления по реализации национальных проектов в республике Наталья Писарева.

«На этой неделе было увеличено финансирование на реализацию мероприятий по нацпроектам на суму более 800 миллионов рублей. В основном это увеличение суммы на реализацию мероприятий по региональному проекту «Спорт – норма жизни», в том числе на стадион «Авангард», денежные средства из федерального бюджета добавлены на завершение мероприятий», - пояснила Писарева.

Проект реконструкции стадиона «Авангард» в Ялте разработан еще в конце 2016 года, но контракт на реконструкцию удалось заключить только в 2019 году: в декабре которого подрядчик приступил к работам. Завершить объект изначально планировалось до конца 2021 года. В августе подрядчик пообещал завершить все работы к марту 2021 года, однако позже выяснилось, что к концу 2020 года фирма не успевает освоить положенные 380 миллионов рублей.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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