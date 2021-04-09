Севастополец получил 10 лет колонии за попытку изнасилования несовершеннолетней

Прокуратура города Севастополя доказала в суде вину 40-летнего местного жителя, который покушался на изнасилование несовершеннолетней.

«Установлено, что летом 2019 года в вечернее время злоумышленник, ранее судимый за аналогичное преступление, в районе улицы Горпищенко напал на 17-летнюю девушку с целью ее изнасилования. Крики потерпевшей услышали двое прохожих. Они пришли ей на помощь и вынудили мужчину скрыться с места преступления», — сообщили в пресс-службе прокуратуры Севастополя.

В течение суток после нападения местонахождение злоумышленника было установлено оперативными сотрудниками органов внутренних дел. На время проведения расследования обвиняемый находился под стражей.

Мужчина приговорен к лишению свободы на срок 10 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с работой с детьми, на срок 15 лет и с ограничением свободы на срок 1 год 6 месяцев.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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