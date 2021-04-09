Севастополь попал в число самых убыточных для бизнеса регионов

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По этому показателю город в первой десятке регионов.

Доля убыточных предприятий в России в пандемийном 2020 году составила 29,4%, однако в 52 регионах этот показатель хуже, - таковы данные, обнародованные международной аудиторско-консалтинговой сетью ФинЭкспертиза. В число регионов с наибольшей долей убыточных компаний попал и Севастополь.

Наш город не на первом месте: наибольшая концентрация убыточных предприятий отмечена в Ненецком автономном округе (60,9%) и Еврейской автономной области (52,5%). На третьем и четвертом месте соответственно Астраханская область (48,2%) и Севастополь (45,3%).

Наиболее благополучная ситуация в 2020 году сложилась в Республике Алтай - там с убытками в 2020 году сработали всего 16,9% компаний.

Лидерами по абсолютному размеру финансовых потерь стали Москва, Ямало-Ненецкий автономный округ, Санкт-Петербург, Татарстан и Красноярский край. На эти регионы пришлось две трети всех убытков российского бизнеса. Совокупные убытки предприятий по стране в целом составили 5,34 трлн рублей - в 2,3 раза больше, чем годом ранее.

В тексте использованы материалы: Форпост

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