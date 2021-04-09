Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 76.7
воздух +8
море +9

Происшествия

Ребенок-инвалид получил перелом позвоночника в севастопольской школе

Ребенок-инвалид получил перелом позвоночника в севастопольской школе

фото © rbc.ru

Следователи проводят проверку по факту получения травм 14-летним воспитанником севастопольской школы-интерната.

Об этом сообщила старший помощник руководителя главного следуправления СК России по Крыму и Севастополю Ольга Постнова.

«Когда мама пришла забирать мальчика домой из школы, то обнаружила его в слабом состоянии. В силу инвалидности ребенок не мог рассказать об обстоятельствах, не могли прояснить ситуацию и работники интерната. Прибывшая «скорая помощь» госпитализировала ребенка в больницу, где врачи диагностировали перелом четырех позвонков. В настоящее время мама с сыном находятся на лечении в медучреждении», – сообщила Постнова.

Она отметила, что данная информация была выявлена в ходе мониторинга средств массовой информации и социальных сетей. Пост размещен в группе общественной организации «Севастопольские мамы» в соцсети «ВКонтакте». Также авторы поста указали, что в общеобразовательной школе-интернате №1 Севастополя отсутствует медицинский работник.

Руководитель ГУ СК по Крыму и Севастополю Владимир Терентьев поручил всесторонне изучить факт получения ребенком травм, дать оценку действиям сотрудников школы-интерната в части соблюдения мер безопасности детей особой категории и оказания им помощи.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Керчи на женщину с годовалым ребенком упало дерево. Правоохранители проводят проверку по факту падения дерева, которое едва не травмировало керчанку с годовалым ребенком.

Крымчанин по ошибке сжег чужой автомобиль. В дежурную часть полиции Симферопольского района поступило сообщение от жителя с. Новоселовка по факту возгорания его автомобиля, сообщили в пресс-службе МВД по Республике Крым.

В Севастополе разбираются с резонансным ДТП с участием автомобиля полиции. Резонансная авария произошла в районе Мекензиевых гор в Севастополе на минувших выходных. В субботу, 3 апреля, два легковых автомобиля KIa Rio и KIA Seed столкнулись и вылетели с дороги в кювет, при этом один из них несколько раз перевернулся.

В Крыму жена приревновала мужа к хозяйке Porsche Panamera и облила авто краской. В Крыму жена приревновала мужа к хозяйке Porsche Panamera, стоимостью в 12 млн рублей и решилась на акт вандализма.

Происшествия
Ребенок-инвалид получил перелом позвоночника в севастопольской школе

Ребенок-инвалид получил перелом позвоночника в севастопольской школе

Следователи проводят проверку по факту получения травм 14-летним воспитанником севастопольской школы-интерната.

Власть
В ФСБ заявили, что «предотвратили теракт в школе Симферополя»

В ФСБ заявили, что «предотвратили теракт в школе Симферополя»

В ФСБ заявили, что сотрудники ведомства «задержали двух исламистов, которые планировали теракт в одном из образовательных учреждений Симферополя».

Коронавирус в Крыму
Стабильность: в Крыму количество новых заражений не меняется уже неделю

Стабильность: в Крыму количество новых заражений не меняется уже неделю

За 8 апреля на территории Республики Крым зарегистрировано 89 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 6 случаев с бессимптомным течением заболевания.

Власть
По безводному Крыму потекли мусорные реки

По безводному Крыму потекли мусорные реки фото

Русло речки Славянки, притока Салгира, забито строительным и бытовым мусором.

Поиск в новостях Крыма

© 2021 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации