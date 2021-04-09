Происшествия
Ребенок-инвалид получил перелом позвоночника в севастопольской школе
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Следователи проводят проверку по факту получения травм 14-летним воспитанником севастопольской школы-интерната.
Об этом сообщила старший помощник руководителя главного следуправления СК России по Крыму и Севастополю Ольга Постнова.
«Когда мама пришла забирать мальчика домой из школы, то обнаружила его в слабом состоянии. В силу инвалидности ребенок не мог рассказать об обстоятельствах, не могли прояснить ситуацию и работники интерната. Прибывшая «скорая помощь» госпитализировала ребенка в больницу, где врачи диагностировали перелом четырех позвонков. В настоящее время мама с сыном находятся на лечении в медучреждении», – сообщила Постнова.
Она отметила, что данная информация была выявлена в ходе мониторинга средств массовой информации и социальных сетей. Пост размещен в группе общественной организации «Севастопольские мамы» в соцсети «ВКонтакте». Также авторы поста указали, что в общеобразовательной школе-интернате №1 Севастополя отсутствует медицинский работник.
Руководитель ГУ СК по Крыму и Севастополю Владимир Терентьев поручил всесторонне изучить факт получения ребенком травм, дать оценку действиям сотрудников школы-интерната в части соблюдения мер безопасности детей особой категории и оказания им помощи.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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