Ребенок-инвалид получил перелом позвоночника в севастопольской школе

фото © rbc.ru

Следователи проводят проверку по факту получения травм 14-летним воспитанником севастопольской школы-интерната.

Об этом сообщила старший помощник руководителя главного следуправления СК России по Крыму и Севастополю Ольга Постнова.

«Когда мама пришла забирать мальчика домой из школы, то обнаружила его в слабом состоянии. В силу инвалидности ребенок не мог рассказать об обстоятельствах, не могли прояснить ситуацию и работники интерната. Прибывшая «скорая помощь» госпитализировала ребенка в больницу, где врачи диагностировали перелом четырех позвонков. В настоящее время мама с сыном находятся на лечении в медучреждении», – сообщила Постнова.

Она отметила, что данная информация была выявлена в ходе мониторинга средств массовой информации и социальных сетей. Пост размещен в группе общественной организации «Севастопольские мамы» в соцсети «ВКонтакте». Также авторы поста указали, что в общеобразовательной школе-интернате №1 Севастополя отсутствует медицинский работник.

Руководитель ГУ СК по Крыму и Севастополю Владимир Терентьев поручил всесторонне изучить факт получения ребенком травм, дать оценку действиям сотрудников школы-интерната в части соблюдения мер безопасности детей особой категории и оказания им помощи.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Керчи на женщину с годовалым ребенком упало дерево. Правоохранители проводят проверку по факту падения дерева, которое едва не травмировало керчанку с годовалым ребенком.

Крымчанин по ошибке сжег чужой автомобиль. В дежурную часть полиции Симферопольского района поступило сообщение от жителя с. Новоселовка по факту возгорания его автомобиля, сообщили в пресс-службе МВД по Республике Крым.

В Севастополе разбираются с резонансным ДТП с участием автомобиля полиции. Резонансная авария произошла в районе Мекензиевых гор в Севастополе на минувших выходных. В субботу, 3 апреля, два легковых автомобиля KIa Rio и KIA Seed столкнулись и вылетели с дороги в кювет, при этом один из них несколько раз перевернулся.

В Крыму жена приревновала мужа к хозяйке Porsche Panamera и облила авто краской. В Крыму жена приревновала мужа к хозяйке Porsche Panamera, стоимостью в 12 млн рублей и решилась на акт вандализма.