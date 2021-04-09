Прогноз погоды в Крыму на пятницу 9 апреля

Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в пятницу, 9 апреля.

Крымский гидрометцентр сообщает о следующих опасных погодных явлениях, которые ожидаются сегодня. В степном Крыму - ветер (северо-западный местами порывы до 17 м/с), уровень опасности желтый, туман (местами туман при видимости 100-500 метров), уровень опасности желтый. В предгорном Крыму - ветер (северо-западный ветер местами порывы 17-22 м/с), уровень опасности желтый, туман (местами туман при видимости 100-500 метров), уровень опасности желтый. На южном побережье - ветер (северо-западный местами порывы до 17 м/с), уровень опасности желтый. В горах Крыма - туман (местами туман при видимости 100-500 метров.), уровень опасности желтый, ветер (северо-западный ветер 17-22 м/с), уровень опасности желтый, гололедно-изморозевое отложение (местами гололедно-изморозевые отложения), уровень опасности желтый.

В Симферополе сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки вечером. Температура воздуха днем от 2 до 9, ночью от 2 до 3 градусов. Ветер С 10 км/час, возможны порывы до 25 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 43 до 79 процентов, атмосферное давление 762 мм рт.ст.

В Ялте сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки вечером. Температура воздуха днем от 6 до 10, ночью около 6 градусов. Ветер С 11 км/час, возможны порывы до 21 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 42 до 72 процентов, атмосферное давление 761 мм рт.ст.

В Севастополе сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером. Температура воздуха днем от 5 до 9, ночью около 6 градусов. Ветер С 21 км/час, возможны порывы до 32 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 49 до 69 процентов, атмосферное давление 768 мм рт.ст.

В Феодосии сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 5 до 9, ночью около 5 градусов. Ветер С 24 км/час, возможны порывы до 44 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 50 до 79 процентов, атмосферное давление 761 мм рт.ст.

В Керчи сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 6 до 8, ночью около 6 градусов. Ветер северо-западный 27 км/час, возможны порывы до 45 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 70 до 88 процентов, атмосферное давление 761 мм рт.ст.

В Евпатории сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 4 до 10, ночью от 5 до 6 градусов. Ветер С 17 км/час, возможны порывы до 27 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 44 до 75 процентов, атмосферное давление 762 мм рт.ст.

В Джанкое сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 3 до 11, ночью от 4 до 5 градусов. Ветер северо-западный 14 км/час, возможны порывы до 36 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 37 до 75 процентов, атмосферное давление 762 мм рт.ст.

В Армянске сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 2 до 11, ночью от 3 до 4 градусов. Ветер северо-западный 15 км/час, возможны порывы до 33 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 40 до 79 процентов, атмосферное давление 762 мм рт.ст.

На Ай-Петри сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки вечером. Температура воздуха днем от 0 до 4, ночью около 0 градусов. Ветер С 11 км/час, возможны порывы до 21 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 56 до 100 процентов, атмосферное давление 761 мм рт.ст.

На Ангарском перевале сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки вечером. Температура воздуха днем от 0 до 5, ночью около 0 градусов. Ветер северо-западный 12 км/час, возможны порывы до 27 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 52 до 89 процентов, атмосферное давление 761 мм рт.ст.

Температура морской воды у берегов Крыма сегодня от 6 до 10 градусов тепла. По городам: в Алуште - 9, в Евпатории - 10, на мысе Казантип в Азовском море - 7, в Керчи - 8, в Николаевке - 9, в Севастополе - 10, в Судаке - 10, на Тарханкуте - 9, в Феодосии - 9, в Ялте - 10 градусов выше нуля.

Температура воды на курортах-конкурентах Крыма: в Болгарии - 8, в Египте - 23, на Кипре - 17, в Одессе - 6, в Сочи - 11, в Турции - 16, в Хорватии - 15 градусов выше нуля.

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