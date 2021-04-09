Происшествия
Приговор за смерть известного диджея в Крыму оказался слишком мягким
Семья погибшего в Крыму диджея Basic (Сергей Бабин) возмущена решением суда, приговорившего обвиняемого в его смерти к шести месяцам лишения свободы.
Как сообщалось ранее, Сергея Бабина, известного под сценическим именем mr. Basic, в сентябре 2020 года избили в Поповке, что западе Крыма, куда он приехал на гастроли. Спустя несколько дней после инцидента музыкант умер в Евпаторийской больнице, так и не выйдя из комы.
По версии следствия, музыкант скончался не от ударов, нанесенных обидчиком, а от падения на бетон. В связи с этим преступление в суде квалифицировалось по статье «Причинение смерти по неосторожности».
Отмечается, что в момент нападения мужчина имел непогашенную судимость, что является отягчающим обстоятельством. Однако суд смягчил приговор, хотя максимальное наказание по этой статье — два года лишения свободы.
Родственники заказали независимую судмедэкспертизу в Оренбурге, которая опровергла данные выводы, но это не повлияло на приговор.
«Мы провели экспертизу, они ее не приняли. Потому что сказали — это не (экспертиза. — Прим.) суда и это не подходит, и запросили (экспертизу. — Прим.) опять в городе Саки. Мы просили провести независимую экспертизу в Симферополе, а не в Саках, так как понятно, что результат будет тот же… Ну да, результат тот же пришел», — рассказала супруга погибшего.
Вдова отмечает, что приговор суда несправедливый и семья будет подавать апелляцию.
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