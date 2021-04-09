Водный кризис
Развитие сюжета: Российская компания начала искать пресную воду под Азовским морем ● График подачи воды для Симферополя в выходные пересмотрели еще раз ● Строительство второй нитки водовода в Симферополе обойдется в 336 млн рублей ● Отмена графика подачи воды в Ялте пока невозможна ● В Гидрометцентре России сообщили об угрозе летней засухи в Крыму
Ну, и пусть дорого и опасно: власти Крыма продавливают строительство опреснителя в Ялте
фото © Новости Крыма
Несмотря на предупреждения экспертов и протесты местных жителей, власти Крыма намерена построить первую опреснительную установку в Ялте.
Об этом заявил вице-премьер РК Евгений Кабанов.
По его словам, практика искусственного вызова осадков себя не оправдала.
В сентябре прошлого года республиканское правительство заключило контракт на 25,5 миллиона рублей на вызов осадков с помощью летающей лаборатории. Контракт действовал до конца года – за это время самолет должен был провести в воздухе 25 часов и увеличить объем выпавших осадков минимум на треть. Однако он лишь несколько раз поднялся в воздух, и ни к каким ощутимым результатам это не привело: над Крымом просто не было нужных облаков. Контракт разорвали досрочно, но почти 11,5 миллиона бюджетных рублей были потрачены.
Теперь власти Крыма продавливают дорогостоящий и сомнительный проект опреснения, несмотря на то, что специалисты называют эту идею поспешной и опасной. Так, член-корреспондент РАН, научный руководитель Института водных проблем РАН Виктор Данилов-Данильян утверждает, что опреснитель имеет смыл поставить на Азовском море: его минерализация в 2 раза меньше, чем у Черного, поэтому потребуется гораздо меньше затрат и финансовых и энергетических. А опреснитель на ЮБК может вызвать экологическую катастрофу. При этом глава РК Сергей Аксенов признает, что о последствиях опреснения для экологии полуострова пока никто не имеет представления.Тем не менее, от проекта отказываться не собираются:
«Строительство опреснительной установки в Ялте в приоритете, – цитирует РИА Новости Кабанова. – Плановый срок завершения строительства – конец 2022 – начало 2023 года»
В тексте использованы материалы: Новый день
Ранее Новости Крыма сообщали:
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