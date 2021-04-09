Власть
Мэр Ялты рассказала на что уйдут деньги городского бюджета
фото © Новости Крыма
Из городского бюджета Ялты выделят 107 млн рублей на дорожные фонды (ремонт дорог – 77 млн рублей и более 29 млн рублей - на приобретение спецтехники). В целом департамент ЖКХ получит 164, 5 млн рублей.
Об этом сообщила глава города Янина Павленко.
«О неэффективности работы администрации в части уборки территорий, особенно в поселках и городе Алупка, говорится постоянно. Увы, так сложилось, что в последние годы поселки финансировались по остаточному принципу. Такого больше не будет», - отметила она.
Еще 56 млн рублей пойдут на внедрение автоматизированной системы управления парковочным пространством. На создание городской информационной платформы туристического сервиса в рамках муниципальной программы «Развитие курорта и туризма в Ялте» - 14 млн.
Как уточнила Павленко, на сферу образования выделили 53 млн рублей, на текущие ремонты в детских садах – почти 24 млн, в школах – почти 25 млн. Расходы на управление по делам молодежи и спорта увеличили на 20 млн рублей, на проведение капремонта здания МБУ Спортивная школа самбо им. Павленко – 17 млн.
Также 46,8 млн рублей получит Управление капстроительства. В эту сумму войдут и расходы на разработку проектно-сметной документации по капремонтам детских садов, пищеблоков школ, а также здания городского подростково-молодежного центра на улице Халтурина.
Более 40 млн рублей пойдут на оснащение стадиона «Авангард». Его реконструкция проходит в рамках ФЦП.
Кроме того, средства бюджета рассчитаны на дополнительные меры социальной поддержки инвалидам и ветеранам боевых действий, на приобретение 10 квартир детям-сиротам, на приобретение детских площадок, спецтехники для МБУ «Ялтагорсвет» и вывоз мусора.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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