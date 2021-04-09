Происшествия
Крымчанка ударила ножом сожителя в пьяной ссоре
Жителя Симферопольского района госпитализировали с ножевым ранением после конфликта с сожительницей.
Об этом сообщили в пресс-службе МВД по РК.
В больнице 45-летний житель села Дубки рассказал, что во время распития спиртных напитков поссорился с сожительницей. Женщина схватила кухонный нож и ударила его в живот.
Крымчанина вовремя доставили в больницу и оказали медицинскую помощь. Злоумышленницу задержали. Суд избрал ей меру пресечения в виде домашнего ареста.
Расследованием дела займется Следственный комитет РФ по Крыму и Севастополю.
Значительная часть преступлений на бытовой почве происходит в состоянии алкогольного опьянения, подчеркнули в МВД.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
Ранее Новости Крыма сообщали:
Жителя Владивостока будут судить за убийство в Севастополе. Прокуратура Нахимовского района Севастополя направила в суд уголовное дело в отношении жителя Владивостока, которого обвиняют в убийстве своего знакомого в гостиничном комплексе в Каче.
Избил до смерти: севастопольцу грозит до 15 лет заключения. 40-летний житель Севастополя сядет на скамью подсудимых из-за гибели своего знакомого, которого он избил до смерти.
В Севастополе мошенники рассылают СМС от имени Водоканала. В Севастополе участились случаи мошенничества посредством СМС-сообщений, сообщает пресс-служба правительства города.
В Саках местный житель обокрал кладбище. В Саках правоохранители задержали 25-летнего местного жителя, потому что он обворовал местное кладбище.
В ФСБ заявили, что «предотвратили теракт в школе Симферополя»
В ФСБ заявили, что сотрудники ведомства «задержали двух исламистов, которые планировали теракт в одном из образовательных учреждений Симферополя».
Стабильность: в Крыму количество новых заражений не меняется уже неделю
За 8 апреля на территории Республики Крым зарегистрировано 89 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 6 случаев с бессимптомным течением заболевания.
Коронавирус в Крыму
Вся информация об эпидемия вируса 2019-nCoV на крымском полуострове. Свежие новости
На трассе «Таврида» в Крыму произошел обвал, она закрыта
Седьмой и строящийся восьмой этап трассы «Таврида», а также прилегающая к ней Президентская дорога закрыты для проезда из-за оползня.
вчера
В Крыму горит дельфинарий
22 часа назад
Ну, и пусть дорого и опасно: власти Крыма продавливают строительство опреснителя в Ялте
Несмотря на предупреждения экспертов и протесты местных жителей, власти Крыма намерена построить первую опреснительную установку в Ялте.