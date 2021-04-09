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Происшествия

Крымчанка ударила ножом сожителя в пьяной ссоре

10:42 пятница, 9 апреля 2021

Жителя Симферопольского района госпитализировали с ножевым ранением после конфликта с сожительницей.

Об этом сообщили в пресс-службе МВД по РК.

В больнице 45-летний житель села Дубки рассказал, что во время распития спиртных напитков поссорился с сожительницей. Женщина схватила кухонный нож и ударила его в живот.

Крымчанина вовремя доставили в больницу и оказали медицинскую помощь. Злоумышленницу задержали. Суд избрал ей меру пресечения в виде домашнего ареста.

Расследованием дела займется Следственный комитет РФ по Крыму и Севастополю.

Значительная часть преступлений на бытовой почве происходит в состоянии алкогольного опьянения, подчеркнули в МВД.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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