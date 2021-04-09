Крымчанин продавал водопроводную воду под видом природной

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Как установила проверка, свой продукт недобросовестный предприниматель производил путем очистки воды из централизованной системы городского водоснабжения.

При этом на этикетках указывалось, что это природная питьевая вода. Об этом сообщили в пресс-службе Прокуратуры РК.

«Однако, даже с учетом такого грубого нарушения, предпринимательская деятельность осуществлялась с многочисленными нарушениями санитарно-эпидемиологического законодательства», — уточнили в пресс-службе.

В отношении бизнесмена возбуждено административное делопроизводство, которое обернулось штрафами на общую сумму 32 тыс. рублей.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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