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Курортный сезон

Крым стал дороже Сочи и Антальи

19:43 пятница, 9 апреля 2021
Крым стал дороже Сочи и Антальи

фото © vse-vklucheno.com

Отдых по системе «все включено» в регионе дороже, чем за границей.

Отдохнуть 10 дней в Крыму по системе «все включено» будет дороже, чем за границей, сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Оказалось, что самым доступным вариантом для отдыха в трехзвездочной гостинице является Краснодарский край – от 68 тысяч рублей, затем Анталья в Турции – 79 тысяч, а Крымский полуостров – 86 тысяч рублей.

В четырехзвездочных отелях ситуация похожая – в лидерах курорты Краснодарского края – отдохнуть там в июне можно за 57 тысяч рублей, в Турции – за 70 тысяч, далее идут Объединенные Арабские Эмираты с оптимальной ценой за тур в районе 142 тысяч рублей.

Специалисты отметили, что курорты Крыма уступили арабским из-за того, что отели такой категории не распространены на полуострове.

В Турции дешевле всего отдохнуть в пятизвездочных гостиницах – от 85 тысяч рублей. В Кубе и Краснодарском крае такой курорт обойдется в 166 и 171 тысячу.

Отмечается, что РФ продолжает занимать стабильную позицию по объектам размещения с тремя и четырьмя звездами – их популярность растет.

Крым в этом году может хочет более 8 млн туристов. Для реализации оптимистического прогноза нужно, чтобы ситуация с коронавирусом не стала хуже.

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