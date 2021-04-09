Курортный сезон
Развитие сюжета: В Крыму выросли цены на аренду жилья на майские каникулы ● Из-за кешбэка Крыму предрекли более ранний приезд туристов ● Россиян предупредили о подорожании отдыха в Крыму летом ● В Крыму практически нет легальных мини-гостиниц ● Севастопольские полицейские просят усиления на время курортного сезона
Крым стал дороже Сочи и Антальи
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Отдых по системе «все включено» в регионе дороже, чем за границей.
Отдохнуть 10 дней в Крыму по системе «все включено» будет дороже, чем за границей, сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).
Оказалось, что самым доступным вариантом для отдыха в трехзвездочной гостинице является Краснодарский край – от 68 тысяч рублей, затем Анталья в Турции – 79 тысяч, а Крымский полуостров – 86 тысяч рублей.
В четырехзвездочных отелях ситуация похожая – в лидерах курорты Краснодарского края – отдохнуть там в июне можно за 57 тысяч рублей, в Турции – за 70 тысяч, далее идут Объединенные Арабские Эмираты с оптимальной ценой за тур в районе 142 тысяч рублей.
Специалисты отметили, что курорты Крыма уступили арабским из-за того, что отели такой категории не распространены на полуострове.
В Турции дешевле всего отдохнуть в пятизвездочных гостиницах – от 85 тысяч рублей. В Кубе и Краснодарском крае такой курорт обойдется в 166 и 171 тысячу.
Отмечается, что РФ продолжает занимать стабильную позицию по объектам размещения с тремя и четырьмя звездами – их популярность растет.
Крым в этом году может хочет более 8 млн туристов. Для реализации оптимистического прогноза нужно, чтобы ситуация с коронавирусом не стала хуже.
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Крым стал дороже Сочи и Антальи
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