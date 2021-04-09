Когда расчистят обвал на «Тавриде»

Участок дороги возле полигона ТБО, где проводятся строительные работы на восьмом участке «Тавриды», полностью расчистят до конца дня. Частично движение будет открыто раньше.

Об этом сообщил пресс-секретарь АО «ВАД» Григорий Назаров.

«Там одна земляная полка осталась, которую надо устранить, она нависает над дорогой. Ее будут скидывать вниз. Потом почистят дорогу», – сказал Назаров.

Закончить работу с грунтом намерены к полудню. Движение будет открыто частично – по двум полосам. Полностью очистить дорогу планируют до конца дня.

Как ранее сообщалось, движение на участке строительства восьмого этапа «Тавриды» в районе полигона ТБО было перекрыто из-за схода грунта.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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