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Какую погоду принесет в Крым «циклонический вихрь»
фото © gismeteo.ru
Погода в предстоящие выходные в Крыму будет мрачной и дождливой, а столбики термометров не приблизятся к показателям климатической нормы.
Такой прогноз в эфире радио «Спутник в Крыму» озвучил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
«В субботу осадки маловероятны. Ночью температура воздуха будет колебаться от +1 до +4 градусов. Днем не выше +7…+12 градусов. Напомню, что норма апреля +15,9 градусов», - рассказал он.
Однако уже в воскресенье погода снова изменится. Возможны дожди и похолодание.
«В воскресенье днем циклонический вихрь, перевернувшись несколько раз вокруг своей оси, вновь начнет подбрасывать короткие дожди. Зоны ночных туч начнут накрывать восток и юг полуострова вечером в субботу. Температура воздуха ночью +5 градусов, днем +6…+11», - уточнил специалист.
По словам Тишковца, из-за сложившегося характера погоды в этом году крымчане, возможно, из холода сразу окажутся в жаре.
Как рассказал синоптик, большая часть апреля вряд ли порадует теплом, но в мае температура воздуха будет на 1 выше нормы, в июне – на 1-2, в июле – на 2 градуса, в августе – на 3. В мае ожидается небольшой дефицит осадков, в июне – в пределах нормы, в июле – дефицит, в августе – около нормы.
«Поэтому осталось подождать не долго, всего пару недель, ситуация стабилизируется, и погода, как оно и должно быть в Крыму, станет солнечной и теплой», - заверил собеседник.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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