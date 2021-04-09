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Общество

Какую погоду принесет в Крым «циклонический вихрь»

17:36 пятница, 9 апреля 2021
Какую погоду принесет в Крым «циклонический вихрь»

фото © gismeteo.ru

Погода в предстоящие выходные в Крыму будет мрачной и дождливой, а столбики термометров не приблизятся к показателям климатической нормы.

Такой прогноз в эфире радио «Спутник в Крыму» озвучил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«В субботу осадки маловероятны. Ночью температура воздуха будет колебаться от +1 до +4 градусов. Днем не выше +7…+12 градусов. Напомню, что норма апреля +15,9 градусов», - рассказал он.

Однако уже в воскресенье погода снова изменится. Возможны дожди и похолодание.

«В воскресенье днем циклонический вихрь, перевернувшись несколько раз вокруг своей оси, вновь начнет подбрасывать короткие дожди. Зоны ночных туч начнут накрывать восток и юг полуострова вечером в субботу. Температура воздуха ночью +5 градусов, днем +6…+11», - уточнил специалист.

По словам Тишковца, из-за сложившегося характера погоды в этом году крымчане, возможно, из холода сразу окажутся в жаре.

Как рассказал синоптик, большая часть апреля вряд ли порадует теплом, но в мае температура воздуха будет на 1 выше нормы, в июне – на 1-2, в июле – на 2 градуса, в августе – на 3. В мае ожидается небольшой дефицит осадков, в июне – в пределах нормы, в июле – дефицит, в августе – около нормы.

«Поэтому осталось подождать не долго, всего пару недель, ситуация стабилизируется, и погода, как оно и должно быть в Крыму, станет солнечной и теплой», - заверил собеседник. 

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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