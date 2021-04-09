Из-за аварии пять улиц в Симферополе остались без воды

В связи с повреждением на сетях холодного водоснабжения часть улиц в Симферополе остались без воды.

Об этом сообщили в ГУП РК «Вода Крыма».

Авария произошла в районе улицы Спера. В результате с 12:30 ограничено водоснабжение улиц Спера, Калинина, Дзюбанова, Павленко, Жигалиной, прилегающие улицы и переулки.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

Ранее Новости Крыма сообщали:

Ну, и пусть дорого и опасно: власти Крыма продавливают строительство опреснителя в Ялте. Несмотря на предупреждения экспертов и протесты местных жителей, власти Крыма намерена построить первую опреснительную установку в Ялте.

По безводному Крыму потекли мусорные реки. Русло речки Славянки, притока Салгира, забито строительным и бытовым мусором.

График подачи воды для Симферополя в выходные пересмотрели еще раз. График ограниченной водоподачи для Симферополя и прилегающих районов, на который власти пообещали перевести столицу республики с 10 апреля, увеличат на два часа в утреннее время.

Строительство второй нитки водовода в Симферополе обойдется в 336 млн рублей. До 31 января 2024 года в Симферополе должно быть завершено строительство 2-й нитки водовода от водопроводной насосной станции 1-го подъема до водоочистных сооружений «Петровские скалы».