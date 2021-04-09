Власть
Из-за аварии пять улиц в Симферополе остались без воды
В связи с повреждением на сетях холодного водоснабжения часть улиц в Симферополе остались без воды.
Об этом сообщили в ГУП РК «Вода Крыма».
Авария произошла в районе улицы Спера. В результате с 12:30 ограничено водоснабжение улиц Спера, Калинина, Дзюбанова, Павленко, Жигалиной, прилегающие улицы и переулки.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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