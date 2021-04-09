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Власть

Из-за аварии пять улиц в Симферополе остались без воды

В связи с повреждением на сетях холодного водоснабжения часть улиц в Симферополе остались без воды.

Об этом сообщили в ГУП РК «Вода Крыма».

Авария произошла в районе улицы Спера. В результате с 12:30  ограничено водоснабжение улиц Спера, Калинина, Дзюбанова, Павленко, Жигалиной, прилегающие улицы и переулки.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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Строительство второй нитки водовода в Симферополе обойдется в 336 млн рублей. До 31 января 2024 года в Симферополе должно быть завершено строительство 2-й нитки водовода от водопроводной насосной станции 1-го подъема до водоочистных сооружений «Петровские скалы».

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