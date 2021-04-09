Арест и продажа с торгов: что будет с землей в Крыму, которой владеют украинцы

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В конце марта 2021 года вступил в силу указ Владимира Путина, который запрещает иностранцам владеть землей в приграничных районах России.

В соответствии с дополнениями, включенными в документ, под эти ограничения попали практически все районы Крыма.

Согласно данным из российского госреестра, 9747 земельных участков на полуострове все еще принадлежат гражданам Украины. Теперь, по распоряжению властей, все они должны быть проданы в принудительном порядке через суд.

«Служба судебных приставов арестовывает этот участок, выставляет его на торги, реализует, деньги возвращает собственнику, – объясняет процедуру Анна Рассамахина, координатор специальной приемной по делам Крыма Хельсинкского Союза по правам человека. – Но возникает вопрос: по какой цене?«

Российские чиновники обещают, что цена будет рыночной. Но вопрос не только в ней. Многие собственники крымской земли покинули полуостров и выехали в Украину. Снова вернуться в Крым они не могут или не хотят. В случае продажи их земельных участков на полуострове передать вырученные за землю деньги владельцам будет просто невозможно: банковские операции между Украиной и полуостровом в настоящее время заблокированы.

Не получится и уведомить людей надлежащим образом о том, что суд решил продать их землю: почтового сообщения тоже нет.

Крымский блогер Местный на своем канале говорит: крымчанам проданная земля не достанется.

«Я говорю, что большинство крымских людей не смогут купить эту землю. Это большой кризис. Не каждый крымчанин может потянуть купить себе землю или недвижимость здесь, поэтому большинство скупается людьми с материка – это северяне, это москвичи, питерцы, потому что у них есть средства».

Дома и земельные участки в Крыму есть у многих украинских политиков и чиновников. Крымчанка, депутат Верховной Рады от президентской фракции «Слуга народа» Елизавета Богуцкая – владелица квартиры в Симферополе и дома в селе Лозовое в 8 километрах от него. Богуцкая говорит, что за свою землю не переживает, так как успела отдать участок в пользование подруге, у которой проблем с гражданством нет.

Российский юрист Евгения Завацкая в эфире телеканала «Дождь» рассказала, что указ Путина несет в себе также одну юридическую сложность: речь идет о запрете владения только землей, и именно ее собираются арестовывать и продавать с торгов. Но на этой земле, принадлежащей иностранцу, может находиться объект недвижимого имущества, что значительно усложнит сделку.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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