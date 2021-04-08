Происшествия
Жителя Владивостока будут судить за убийство в Севастополе
Прокуратура Нахимовского района Севастополя направила в суд уголовное дело в отношении жителя Владивостока, которого обвиняют в убийстве своего знакомого в гостиничном комплексе в Каче.
«По версии следствия, в марте 2018 года мужчина в номере гостиничного комплекса в пгт. Кача совместно со своим 30-летним знакомым из Республики Башкортостан распивал спиртные напитки. В ходе возникшей между ними ссоры злоумышленник перекинул своего товарища через ограждение балкона и сбросил с высоты 6-го этажа вниз на твердую бетонную поверхность», – говорится в сообщении.
По информации ведомства, в результате полученных от падения телесных повреждений потерпевший скончался.
Имя и фамилия обвиняемого не указаны в сообщении, комментарии мужчины или его защиты отсутствуют.
В тексте использованы материалы: Крым.реалии
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