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Власти решили усилить контроль за автобусными маршрутами в Крыму
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Министерство транспорта Республики Крым и администрация Чистенского сельского поселения Симферопольского района взяли на контроль вопросы организации автобусного сообщения между населенными пунктами Чистенькое, Трудолюбово, Трехпрудное, Левадки, Камышинка и городом Симферополь.
Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта Крыма.
Проведен мониторинг функционирования межмуниципальных маршрутов «Камышинка-Симферополь», «Левадки-Чистенькое-Симферополь» и «Левадки-Симферополь».
«Действующему автомобильному перевозчику указано усилить контроль за соблюдением водителями утвержденных схем и расписаний движения по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок», — отметил заместитель министра транспорта Крыма Николай Лукашенко.
Администрация Чистеньского сельского поселения намерена провести общественные слушания по возможным вариантам организации автобусного сообщения между населенными пунктами. По результатам слушаний Минтранс внесет изменения в маршрутную сеть.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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