Власти предложили крымчанину 3000 долларов на кроличьей фермы

Деньги жителю Евпатории Григорию Терешкину выделены в рамках программы социального контракта.

«Друзья из Якутии как-то рассказывали, что получили социальный контракт. А потом жена прочитала в интернете, что эта программа реализуется и в Крыму. Я решил позвонить, узнать подробности. В соцзащите мне все рассказали и помогли. Подал документы. Через месяц одобрили заявку и выделили деньги. Я начал готовиться к созданию своего детища – фермы для разведения кроликов», — рассказывает Григорий Ефремович.

Сейчас на его ферме 34 кролика-гибрида калифорнийской и новозеландской породы. Условия проживания в их вольере максимально приближены к дикой среде. Григорий Ефремович уверен: хорошие условия содержания влияют на вкус мяса.

«Я родом из Якутии и знаю, чем экологичнее питался кролик, чем лучше была среда его обитания, чем счастливее было животное, тем вкуснее и полезнее мясо. Поэтому я для своей фермы выбрал вольерный способ разведения», — сообщил Григорий Ефремович.

«Соцконтракт – это адресная помощь человеку или семье. Ее суть в том, что малоимущим семьям региональные органы предлагают более весомую материальную поддержку. Основное условие – семья или человек должны сами активно действовать, чтобы преодолеть бедность и выйти на постоянный самостоятельный источник дохода, – отметили в министерстве труда и социальной защиты Республики Крым. — В регионе принят нормативный акт о заключении с гражданами социального контракта. В зависимости от жизненных обстоятельств может быть оказана финансовая поддержка на открытие своего дела или развитие подсобного хозяйства, содействие в трудоустройстве, профподготовке или переподготовке».

В частности, на ведение предпринимательской деятельности можно получить до 250 тысяч рублей. Максимальный размер выплат одним из первых в Крыму получил Григорий Терешкин.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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