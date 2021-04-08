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Власть

Власти назвали сроки создания природного парка на западе Крыма

13:11 четверг, 8 апреля 2021
Власти назвали сроки создания природного парка на западе Крыма

фото © qirim.su

Ландшафтно-рекреационный парк «Ойбурский», расположенный на территории Штормовского сельского поселения Сакского района, будет создан к 1 сентября этого года.

Об этом сообщил председатель Совета министров республики Юрий Гоцанюк на совещании с представителями Минэкологии и Минимущества Крыма.

Он рассказал, что сейчас проводится комплексное экологическое обследование территории, собирается необходимая информация. «По итогам экологического обследования территории вокруг озера Ойбурское, будут установлены границы ландшафтно-рекреационного парка», – приводит слова главы крымского правительства его пресс-служба.

Гоцанюк добавил, что глава республики Сергей Аксенов отменил распоряжение Совмина, согласно которому фирме «Паралия» был передан в аренду земельный участок площадью 15 га возле озера для размещения объектов рекреации.

В июне 2019 года жители западного Крыма обратились во время «прямой линии» к президенту России Владимиру Путину с просьбой помочь создать Ойбурский природный парк. Ранее на этой территории планировалось построить инкубатор для выращивания мальков креветок. Задумка сорвалась из-за протестов жителей окрестных поселков.

Инициативу крымских общественников по созданию парка «Ойбургский» поддержал российский телеведущий и ученый-биолог Николай Дроздов. В Госдуме также пообещали помочь в сохранении пляжей на западе Крыма.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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