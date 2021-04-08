Власть
В Симферополе захватили земельный участок и выдали это за «реестровую ошибку»
За умышленное внесение в межевой план недостоверных сведений кадастровый инженер привлечен к дисциплинарной ответственности.
Об этом сообщил заместитель председателя Государственного комитета по государственной регистрации и кадастру Республики Крым Александр Костюк.
Так, житель Симферополя самовольно занял 130 кв.м муниципальной земли, прилегающей к его участку. Это было выявлено инспекторами госземнадзора Госкомрегистра — нарушителю назначен штраф в 5000 рублей и выдано предписание об устранении нарушения. Владелец участка согласился с доводами земинспекции и добровольно оплатил штраф. В ходе приведения участка в соответствие требованиям законодательства, собственник обратился к кадастровому инженеру за межевым планом для уточнения границ своей земли. Подрядчик документацию изготовил, указав в «межевике» наличие реестровой ошибки в местоположении границ участка. Таким образом, кадинженер попытался представить ситуацию так, будто самовольного занятия нет и неверным является координатное описание объекта недвижимости в Едином госреестре недвижимости.
«У нас есть основания полагать, что нарушение кадинженер допустил умышленно, по сговору с лицом, незаконно прихватившим часть городской территории. Ранее этого представителя профессионального сообщества неоднократно уличали во внесении заведомо ложных сведений в техдокументацию. Мы направили материалы дела в саморегулируемую организацию кадастровых инженеров (СРО), в которой состоит подрядчик, однако там сочли, что наказания в виде дисциплинарного замечания будет достаточно. Кроме того, все материалы дела направлены в прокуратуру для привлечения специалиста к административной ответственности. Призываю всех участников рынка недвижимости добросовестно относиться к своей работе, так как в нашей практике имеются прецеденты, когда кадинженеры получали многотысячные штрафы и даже были дисквалифицированы», — предостерег Александр Костюк.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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