Происшествия
В Севастополе задержали мужчину, воровавшего велосипеды из подъездов
40-летний севастополец отправится на скамью подсудимых из-за уголовного дела о краже. Мужчина промышлял тем, что периодически воровал из подъездов велосипеды, оставленные жильцами без присмотра, сообщили в пресс-службе УМВД по Севастополю.
На одной из таких краж злоумышленник и погорел: его задержали по горячим следам после того, как 34-летняя жительница города сообщила в полицию об украденном из подъезда велосипеде стоимостью семь тысяч рублей. Выяснилось, что мужчина заприметил бесхозный транспорт, когда приходил в гости к знакомому. Так как на велосипеде не было противоугонного троса, он без проблем его похитил.
«Распорядиться похищенным злоумышленник не успел – сотрудники уголовного розыска ОМВД России по Гагаринскому району задержали подозреваемого, изъяли украденный велосипед и вернули владелице. Полицейским стало известно, что задержанный уже привлекался к уголовной ответственности, а также установили его причастность к аналогичной краже, совершенной в прошлом году», - пояснили в ведомстве.
Оказалось, что похищенный велосипед уже не первый на счету у севастопольца: годом ранее, когда он работал дворником в одном из многоквартирных домов, у него был доступ в подвал, где жильцы оставляли свои вещи. Мужчина присмотрел себе велосипед и самокат и украл их, когда представился удобный случай. Сумма ущерба составила 17 тысяч рублей. Добычу хитрец сбыл случайному знакомому, а вырученные деньги благополучно потратил на себя.
Теперь, однако, с учетом всех эпизодов злоумышленнику грозит наказание до пяти лет лишения свободы по статье о краже.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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