В Крыму впервые состоится «Бал в Цветущих садах»

18 апреля в Севастопольском районе впервые состоится Бал в Цветущих садах.

Он пройдет в рамках организации VIII Большого Севастопольского Офицерского Бала «Симфония будущего». К участию приглашаются все желающие пары.

«Это будет настоящий Бал среди цветущих персиковых деревьев в окружении крымских гор. Пары закружатся в танце под музыку Штрауса, Чайковского, Россини, Моцарта, Шостаковича, Верди и многих других композиторов», — рассказывают организаторы.

Для гостей события прозвучат арии и великие музыкальные композиции в исполнении оперных солистов и симфонического оркестра. Вальсы, кадрили, фокстроты, польки пройдут под управлением ведущих хореографов Большого Севастопольского Офицерского Бала.

«Бал в Цветущих садах пройдет в рамках организации Большого Севастопольского Офицерского Бала, и мы счастливы находить новые форматы, которые делают Севастополь центром высокой культуры России», — сказала руководитель проекта «Большой Севастопольский Офицерский Бал» Екатерина Графодатская.

Организаторы просят участников соблюдать дресс-код. Для дам это — летящее вечернее платье в пол, для кавалеров — костюм, смокинг или парадная форма.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

Ранее Новости Крыма сообщали:

Какой сегодня праздник 7 апреля. Сегодня, 7 апреля 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

Какой сегодня праздник 6 апреля. Сегодня, 6 апреля 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

Никитский сад проведет традиционный парад тюльпанов. В середине апреля в Никитском ботаническом саду пройдет традиционный парад тюльпанов.

Звезду TikTok выгнали из школы в Севастополе. У Кристи Крайм не получилось поснимать тиктоки, потому что пришел охранник и стал отбирать камеру.