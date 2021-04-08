Общество
В Крыму впервые состоится «Бал в Цветущих садах»
18 апреля в Севастопольском районе впервые состоится Бал в Цветущих садах.
Он пройдет в рамках организации VIII Большого Севастопольского Офицерского Бала «Симфония будущего». К участию приглашаются все желающие пары.
«Это будет настоящий Бал среди цветущих персиковых деревьев в окружении крымских гор. Пары закружатся в танце под музыку Штрауса, Чайковского, Россини, Моцарта, Шостаковича, Верди и многих других композиторов», — рассказывают организаторы.
Для гостей события прозвучат арии и великие музыкальные композиции в исполнении оперных солистов и симфонического оркестра. Вальсы, кадрили, фокстроты, польки пройдут под управлением ведущих хореографов Большого Севастопольского Офицерского Бала.
«Бал в Цветущих садах пройдет в рамках организации Большого Севастопольского Офицерского Бала, и мы счастливы находить новые форматы, которые делают Севастополь центром высокой культуры России», — сказала руководитель проекта «Большой Севастопольский Офицерский Бал» Екатерина Графодатская.
Организаторы просят участников соблюдать дресс-код. Для дам это — летящее вечернее платье в пол, для кавалеров — костюм, смокинг или парадная форма.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
Ранее Новости Крыма сообщали:
Какой сегодня праздник 7 апреля. Сегодня, 7 апреля 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.
Какой сегодня праздник 6 апреля. Сегодня, 6 апреля 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.
Никитский сад проведет традиционный парад тюльпанов. В середине апреля в Никитском ботаническом саду пройдет традиционный парад тюльпанов.
Звезду TikTok выгнали из школы в Севастополе. У Кристи Крайм не получилось поснимать тиктоки, потому что пришел охранник и стал отбирать камеру.
На трассе «Таврида» в Крыму произошел обвал, она закрыта
Седьмой и строящийся восьмой этап трассы «Таврида», а также прилегающая к ней Президентская дорога закрыты для проезда из-за оползня.
Число ежедневных заражений в Крыму приближается к сотне
За 7 апреля на территории Республики Крым подтвержден 91 новый случай коронавирусной инфекции.
Коронавирус в Крыму
Вся информация об эпидемия вируса 2019-nCoV на крымском полуострове. Свежие новости
Крымских таксистов ждет неприятный сюрприз
В Крыму готовят изменения в законодательство, касающееся работы такси.
вчера
В Севастополе разбираются с резонансным ДТП с участием автомобиля полиции видео
Резонансная авария произошла в районе Мекензиевых гор в Севастополе на минувших выходных. В субботу, 3 апреля, два легковых автомобиля KIa Rio и KIA Seed столкнулись и вылетели с дороги в кювет, при этом один из них несколько раз перевернулся.