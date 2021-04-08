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Общество

В Крыму впервые состоится «Бал в Цветущих садах»

09:37 четверг, 8 апреля 2021

18 апреля в Севастопольском районе впервые состоится Бал в Цветущих садах.

Он пройдет в рамках организации VIII Большого Севастопольского Офицерского Бала «Симфония будущего». К участию приглашаются все желающие пары.

«Это будет настоящий Бал среди цветущих персиковых деревьев в окружении крымских гор. Пары закружатся в танце под музыку Штрауса, Чайковского, Россини, Моцарта, Шостаковича, Верди и многих других композиторов», — рассказывают организаторы.

Для гостей события прозвучат арии и великие музыкальные композиции в исполнении оперных солистов и симфонического оркестра. Вальсы, кадрили, фокстроты, польки пройдут под управлением ведущих хореографов Большого Севастопольского Офицерского Бала.

«Бал в Цветущих садах пройдет в рамках организации Большого Севастопольского Офицерского Бала, и мы счастливы находить новые форматы, которые делают Севастополь центром высокой культуры России», — сказала  руководитель проекта «Большой Севастопольский Офицерский Бал» Екатерина Графодатская.

Организаторы просят участников соблюдать дресс-код. Для дам это — летящее вечернее платье в пол, для кавалеров — костюм, смокинг или парадная форма.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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