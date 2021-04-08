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Отдых

В Крыму впервые пройдут соревнования по воздушному биатлону на аэростатах

10:51 четверг, 8 апреля 2021

С 20 по 25 апреля на Белой Скале в Белогорском районе Крыма пройдет встреча воздухоплавателей «Крымские просторы».

Как сообщили в региональной общественной организации Федерация Воздухоплавательного Спорта Крыма, в этом году изюминкой фестиваля станет воздушный биатлон.

«Во время соревнований проверяется слаженная работа команды, умение пилота ловить воздушные потоки, и, самое главное, выдержка и внимательность. Со стороны все выглядит очень легко и весело, но на практике, если спортсмен хочет получить хороший результат, ему нужно постараться выполнить все без ошибок и максимально точно. Перед каждым полетом пилоту выдаются задания на полет. Это может быть одно, а может быть пять – шесть. За каждое задание спортсмен может получить до 1000 очков, а в конце все баллы суммируются», — сообщили организаторы.

К классическим упражнениям будет добавлена стрельба из лазерного ружья.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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