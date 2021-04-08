В Крыму религиозные общины вышли на борьбу с мародерами

Религиозные общины в Крыму активно подключаются к борьбе с «черными копателями», которые мародерствуют в местах массовых захоронений жертв фашизма.

Об этом представители религиозных организаций сообщили на пресс-конференции в мультимедийном пресс-центре МИА «Россия сегодня» в Симферополе.

«Я вчера был у Симферопольского расстрельного рва, и мы с коллегами видели следы совершенно свежих раскопок, оставленные «черными копателями», проще говоря, мародерами. И это в месте гибели более чем 20 тысяч людей. 26 февраля 2021 года СК РФ возбудил уголовные дела по факту разграбления воинских захоронений», - заявил руководитель Департамента Федерации еврейских общин России по взаимодействию с правоохранительными учреждениями, главный военный раввин России Аарон Гуревич.

Помощник муфтия Республики Крым и Севастополя, главный имам Симферополя Мухаммед Исламов отметил, что данное захоронение должно быть защищено от мародеров.

«Это место должно защищаться государством. Очень страшен тот факт, что «черные археологи» глумятся над жертвами расстрелов. Этому надо дать серьезную правовую оценку, общество не должно молчать. Это позиция не только моя, но и Духовного управления мусульман Крыма», - подчеркнул Исламов.

Уже сейчас представители еврейской общины разрабатывают концепцию охраны расстрельного рва.

«Это место в дальнейшем станет мемориалом, который будет тщательно охраняться, и будет внесено в Реестр памятников истории культуры народов РФ, которые подлежат федеральной опеке. Сегодня же это памятник культуры и истории местного значения. Но до сих пор Трудовское поселение не взяло на баланс этот участок, на котором еврейская община Симферополя планирует создать охраняемую территорию с защитой от вандалов и мародеров», - поделился Аарон Гуревич.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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