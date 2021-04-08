В Крыму из-за разобранных автобусов возбудили уголовные дела

Следственный комитет возбудил уголовные дела по факту разукомплектования пассажирских автобусов муниципального предприятия «Горавтотранс».

Об этом глава Крыма Сергей Аксенов сообщил на встрече с новым руководителем администрации Симферополя Валентином Демидовым.

«Необходимо обеспечить ремонт той техники, которая была выведена из строя. Следственный комитет занимается, там возбуждены уголовные дела. 50 автобусов стояли под стенкой, разобрали просто на запчасти. Это говорит о низком уровне управления. Руководство не интересовалось, что было на предприятии, там зарплаты были низкие и так далее. Были там и криминальные случае. Надо в этом разобраться», – сказал Аксенов.

Он добавил, что госпредприятие «Крымтроллейбус» в 2021 году закупит 27 единиц техники. Всего же за 2020-2021 годы приобретено 152 автобуса. Из них 125 уже работают на маршрутах.

Ранее сообщалось, что правоохранители начали проверку из-за разобранных пассажирских автобусов в Симферополе. В декабре 2020 года сообщалось, что из 140 автобусов муниципального предприятия 68 стояли разукомплектованными.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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