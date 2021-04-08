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Происшествия

В Крыму горит дельфинарий

15:22 четверг, 8 апреля 2021
В Крыму горит дельфинарий

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На западе Крыма загорелся дельфинарий.

О пожаре сообщили очевидцы, информацию подтвердили в ГУ МЧС России по Республике Крым.

По словам очевидцев, пожар произошел в дельфинарии в поселке Оленевка Черноморского района в первой половине дня. В спасательном ведомстве сообщили, что информация о возгорании на территории дельфинария поступила около одиннадцати утра.

«В 11:10 утра поступило сообщение о возгорании хозпостройки, которая не эксплуатировалась. Площадь пожара составила 64 квадратных метра, жертв и пострадавших нет», - отметили в пресс-службе ГУ МЧС по республике.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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