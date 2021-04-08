В Керчи на женщину с годовалым ребенком упало дерево

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Правоохранители проводят проверку по факту падения дерева, которое едва не травмировало керчанку с годовалым ребенком.

Об этом сообщила старший помощник руководителя главного следуправления СК по Крыму и Севастополю Ольга Постнова.

«В ходе мониторинга средств массовой информации и социальных сетей на одном из информационных порталов Керчи выявлена публикация о том, что в районе переулка Юннатов огромное сухое дерево упало на проходившую мимо женщину с коляской. Молодая мама рассказала представителям СМИ, что гуляла у школы на детской площадке, услышала хруст, едва успела накрыть собой ребенка. В результате женщину с малышом накрыло ветками, коляска была сломана. В распоряжении редакции имеются фото и видео подтверждения данной ситуации», – сообщила Постнова.

Следователи организовали процессуальную проверку происшествия на предмет наличия в действиях должностных лиц, в чьем ведении находится обслуживание и поддержание порядка на территории, признаков преступления по статье 293 УК РФ – халатность. В рамках проверки действиям ответственных лиц будет дана правовая оценка.

Как сообщила старший помощник прокурора Крыма Дарья Бирюк, надзорное ведомство также организовало проверку. В ее ходе прокуратура Керчи проверит соблюдение местной администрацией правил благоустройства при содержании зеленых насаждений на территории города. Помимо этого, будет дана оценка действиям или бездействию уполномоченных должностных лиц, коммунальных служб и организаций.

В случае установления фактов нарушения закона будут незамедлительно приняты соответствующие меры прокурорского реагирования. В прокуратуре Крыма проверка взята на контроль.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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