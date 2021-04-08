Власть
Украинские военные вблизи Крыма провели учения по противодесантной обороне побережья
Командование объединенных сил ВС Украины сообщает о проведении экипажами боевых вертолетов армейской авиации и военнослужащими подразделений десантно-штурмовых войск учений по противодействию морскому десанту условного противника на участке морского побережья вблизи Крыма.
Как отметил командующий объединенных сил Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенант Сергей Наев, «украинские военные продолжают выполнять задачи» на админгранице с территорией Крымского полуострова.
Указывается, что при проведении мероприятий боевой подготовки, украинские военные «отрабатывают вопросы обученности и слаженности в условиях максимально приближенных к боевым».
«В частности, на этой неделе, воины-десантники были подняты по тревоге и совершили марш в район выполнения задач. Заняв плацдарм, десантники приступили к выполнению задач по противодесантной обороне морского побережья. В свою очередь экипажи вертолетов армейской авиации обеспечили огневую поддержку десантников и отработали мероприятия по эвакуации раненых с поля боя», – отметил Наев.
В тексте использованы материалы: Крым.реалии
Ранее Новости Крыма сообщали:
Украина проводит военные сборы территориальной обороны вблизи Крыма. Командование Сухопутных войск Украины объявило о проведении военных сборов сил территориальной обороны в южных регионах страны, в том числе вблизи Крыма.
Украинские военные учатся минировать побережье на границе с Крымом. Украинские военные демонстративно проводят подготовку к отражению российского вторжения со стороны Крыма.
В Крыму российский флот отрабатывает варианты наступления. На Черноморском флоте началась проверка сил за зимний период обучения.
В Кремле прокомментировали переброску военных в Крым. Россия предпринимает все меры для «обеспечения безопасности своих рубежей и самостоятельно принимает решения о переброске войск на своей территории».
На трассе «Таврида» в Крыму произошел обвал, она закрыта
Седьмой и строящийся восьмой этап трассы «Таврида», а также прилегающая к ней Президентская дорога закрыты для проезда из-за оползня.
Число ежедневных заражений в Крыму приближается к сотне
За 7 апреля на территории Республики Крым подтвержден 91 новый случай коронавирусной инфекции.
Коронавирус в Крыму
Вся информация об эпидемия вируса 2019-nCoV на крымском полуострове. Свежие новости
Крымских таксистов ждет неприятный сюрприз
В Крыму готовят изменения в законодательство, касающееся работы такси.
вчера
В Севастополе разбираются с резонансным ДТП с участием автомобиля полиции видео
Резонансная авария произошла в районе Мекензиевых гор в Севастополе на минувших выходных. В субботу, 3 апреля, два легковых автомобиля KIa Rio и KIA Seed столкнулись и вылетели с дороги в кювет, при этом один из них несколько раз перевернулся.