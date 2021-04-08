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Власть

Украинские военные вблизи Крыма провели учения по противодесантной обороне побережья

10:22 четверг, 8 апреля 2021

Командование объединенных сил ВС Украины сообщает о проведении экипажами боевых вертолетов армейской авиации и военнослужащими подразделений десантно-штурмовых войск учений по противодействию морскому десанту условного противника на участке морского побережья вблизи Крыма.

Как отметил командующий объединенных сил Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенант Сергей Наев, «украинские военные продолжают выполнять задачи» на админгранице с территорией Крымского полуострова.

Указывается, что при проведении мероприятий боевой подготовки, украинские военные «отрабатывают вопросы обученности и слаженности в условиях максимально приближенных к боевым».

«В частности, на этой неделе, воины-десантники были подняты по тревоге и совершили марш в район выполнения задач. Заняв плацдарм, десантники приступили к выполнению задач по противодесантной обороне морского побережья. В свою очередь экипажи вертолетов армейской авиации обеспечили огневую поддержку десантников и отработали мероприятия по эвакуации раненых с поля боя», – отметил Наев.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

Ранее Новости Крыма сообщали:

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