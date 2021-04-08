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Власть

Суд арестовал на два месяца начальника СУ УМВД по Симферополю

Киевский районный суд крымской столицы избрал меру пресечения задержанному начальнику следственного управления УМВД по Симферополю Никите Мельникову, который подозревается в получении взятки.

Полицейский арестован на два месяца.

«Суд постановил избрать в отношении Мельникова Никиты Владимировича меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца – до 6 июня 2021 года. В удовлетворении ходатайства защиты об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста либо иной, не связаной с лишением свободы, отказать», – объявил судья Андрей Долгополов.

Соответствующее решение принято, поскольку, как посчитал суд, Мельников мог бы, используя свои связи и должностное положение, оказать давление на свидетелей по делу, уничтожить интересующие правоохранителей документы или же скрыться от следствия.

Арестованный является фигурантом уголовного дела, возбужденного по части 6 статьи 290 УК РФ – получение должностным лицом взятки в особо крупном размере. Накануне ему предъявили обвинение. Сам же Мельников свою вину не признал.

«В рамках следствия проведены обысковые мероприятия в следственном управлении УМВД России по Симферополю, изъяты предметы и документация, представляющая интерес для следствия», – сообщила старший помощник руководителя главного следуправления СК по Крыму и Севастополю Ольга Постнова.

Начальника СУ УМВД по Симферополю задержали сотрудники УФСБ по Крыму и Севастополю во время получения взятки в размере 7,5 млн рублей. Деньги мужчина получил за непривлечение к уголовной ответственности предпринимателя, который является фигурантом уголовного дела о мошенничестве. Также следователи установили и других причастных к преступлению должностных лиц.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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